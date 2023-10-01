МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Бензин в США резко подорожал в связи с ростом стоимости нефти до 100 долларов за баррель и решением России запретить экспорт топлива, резервы в стране исчерпаны, рейтинги президента Джо Байдена под угрозой. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Елена Савельева. Байден подписал закон, позволивший избежать шатдауна

В начале сентября Россия и Саудовская Аравия объявили о продлении до конца года добровольное сокращение добычи нефти. Это привело к ее подорожанию до максимумов ноября прошлого года. Максимальная цена галлона была зафиксирована в США в июне прошлого года — 5,016 доллара.

Согласно прогнозам ОПЕК+, отмечается в материалах, решение Москвы и Эр-Рияда, а также помешавшие поставкам "черного золота" наводнения в Ливии, приведут к глобальному суточному дефициту в 3,3 миллиона баррелей и подъему цены барреля Brent до отметки в 100 долларов.

"Соответственно, взлетели цены на бензин и дизель. За океаном уже приближаются к четырем долларам за галлон. Прошлогодний рекорд — пять", — пишет обозреватель.

Как подчеркивается в статье РИА Новости, с топливным кризисом столкнулись и США. Указывается, что мощность американских НПЗ снижается, запасы энергоресурса тают. Кроме того, дополнительную проблему для энергобезопасности США создала Россия, запретив экспорт топлива на неопределенный срок, отмечает Савельева.

"Дорогой бензин — постоянная головная боль администрации Байдена. Рейтинги президента обвалились летом 2022-го, когда цены достигли почти пяти долларов за галлон. История может повториться", — поясняет она.

По данным обозревателя, дополнительную проблему создало разбазаривание Вашингтоном стратегического нефтяного резерва в прошлом году.

"Президент слил более 40 процентов нефти, запасенной на случай чрезвычайной ситуации. Крайне рискованный шаг при его усиливающейся непопулярности. И он не может поступить так снова, поэтому нынешний рост цен еще сильнее ударит по рейтингу", — цитирует Савельева издание The Hill.