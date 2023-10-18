МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Удар по больнице в секторе Газа нанесла "другая команда", заявил президент США Джо Байден. Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым

Американский лидер 18 октября побеседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"На основе того, что я видел, похоже, это (удар) был сделан другой командой, не вами", — сказал Байден.

17 октября Израиль, по словам представителя Минздрава Газы, нанес удар по баптистской больнице "Аль-Ахли". Отмечается, что в результате атаки более 500 человек погибли, в основном — женщины и дети. Израиль возложил вину за случившееся на палестинскую группировку "Исламский джихад".

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что виновными в чудовищной атаке на больницу в секторе Газа являются США. Он также назвал удар по объекту военным преступлением. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, этот "акт расчеловечения" "режиссируется из Вашингтона и Лондона".

Группировка "Хезболла" объявила 18 октября "днем гнева" против Израиля, призвав арабский и исламский мир выразить свое негодование и оказать давление на правительства и страны, чтобы принять меры против массовых убийств и геноцида палестинского народа. Движение также обвинило в случившемся с больницей, и в других "преступлениях Израиля" США.