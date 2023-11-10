МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Болгарские партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Движение за права и свободы" призвали убрать привилегию использовать российское сырье, которым пользуется дочернее предприятие "Лукойла", сообщает болгарское информационное агентство БТА. "Лукойл" подписал допсоглашение с Ираком об увеличении нефтедобычи

Ранее отмечалось, что сейчас не ведется каких-либо процедур о нарушении болгарских законов дочерней компанией "Лукойла".

"В пятницу партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", партия "Движение за права и свободы" высказались за срочную отмену послабления для дочернего предприятия "Лукойла", позволяющего нефтеперерабатывающему заводу использовать российскую нефть, несмотря на санкции ЕС против России", — указывает агентство.

Депутаты призвали болгарское таможенное агентство проверить сделки НПЗ "Лукойла".

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе писали, что Еврокомиссия уделит больше внимания деятельности дочерней компании "Лукойла" в Бургасе. Лидеры ЕС в 2022 году договорились ввести частичное нефтяное эмбарго против России. При этом Болгария тогда добилась исключения на поставки российского "черного золота", доставляемого морским путем, до конца 2024 года.

В конце октября компания "Лукойл" заявляла об отсутствии задолженностей и о выполнении всех обязательств перед бюджетом болгарского государства.