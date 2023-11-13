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В Кремле оценили процесс эвакуации россиян из Газы
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Эвакуация россиян из сектора газа сопровождается тяжелой работой, нужно многое сделать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ночью 13 ноября первая группа... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , новости, в мире, сектор газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Эвакуация россиян из сектора газа сопровождается тяжелой работой, нужно многое сделать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ночью 13 ноября первая группа российских граждан прибыла в штаб МЧС в Каире.
"Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены. Наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой", — сказал Песков.
По его словам, нужно многое сделать, чтобы все желающие россияне покинули Газу.
Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва приветствует содействие сторон эвакуации россиян из региона.