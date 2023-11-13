МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Эвакуация россиян из сектора газа сопровождается тяжелой работой, нужно многое сделать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В России осудили "двойные стандарты" Запада в отношении Израиля

Ночью 13 ноября первая группа российских граждан прибыла в штаб МЧС в Каире.

"Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены. Наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой", — сказал Песков.

По его словам, нужно многое сделать, чтобы все желающие россияне покинули Газу.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва приветствует содействие сторон эвакуации россиян из региона.