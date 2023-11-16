МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Совет безопасности при правительстве Болгарии 16 ноября рассмотрит проблему переработки российской нефти на НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе. "Лукойл" договорился с китайской компанией по ГХК в Ставрополье

13 ноября стало известно, что премьер-министр Болгарии Николай Денков созвал внеочередное заседание совбеза в связи с представленным на обсуждение парламента законопроектом о внесении изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер в отношении России. По информации правительственной пресс-службы, начало заседания назначено на 8.00 (9.00 мск)16 ноября.

"В центре внимания заседания будет оценка последствий и рисков для национальной безопасности в случае возможного принятия законопроекта, предусматривающего отмену в трехдневный срок исключений по переработке российской нефти на болгарском нефтеперерабатывающем заводе", — сообщила онлайн-газета "Дневник".

Согласно этой информации, на заседании будут рассмотрены соответствующие доклады национальных спецслужб. На встречу приглашены председатель народного собрания Росен Желязков, а также главы основных профильных парламентских комитетов, в том числе бывшие премьер-министры Бойко Борисов и Кирил Петков. Кроме того, в обсуждении примут участие министр экономики Богдан Богданов и министр энергетики Румен Радев.

Позднее пресс-служба Совмина сообщила, что на заседание также приглашены главы парламентских групп партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Десислава Атанасова и "Движения за права и свободы" (ДПС) Делян Пеевски. Именно эти партии потребовали отменить предоставленное Евросоюзом специальное послабление, в соответствии с которым дочерняя компания "Лукойла" может перерабатывать нефть из России на НПЗ в Бургасе.

"Это исключение уже более месяца является предметом политических дебатов, причем проправительственные партии разошлись во мнениях. Позиция ГЕРБ и ДПС заключается в том, что оно должно быть немедленно отменено. Однако премьер Николай Денков отметил, что это может произойти не раньше марта, когда пост премьер-министра должна занять Мария Габриэль (представитель ГЕРБ — ред.)" — отметил в этой связи "Дневник".

В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.

По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля заработал 983 миллиона долларов. В конце октября компания "Лукойл" заявила, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом Болгарии.