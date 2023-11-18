МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" в болгарском Бургасе предупредил об угрозе остановки своего производства в связи с отменой квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024 года, сообщает болгарское агентство Novinite со ссылкой на заявление завода. В России назвали планы Дании на российскую нефть пиратством

"Завод предупреждает, что приостановка квот на экспорт нефтепродуктов может привести к остановке производства, что повлечет за собой логистические риски и возможный кризис в снабжении Болгарии топливом", — говорится в сообщении агентства.

По данным Novinite, "Лукойл" призывает власти Болгарии к "срочному диалогу" для поиска "жизнеспособного решения, позволяющего снизить риски без остановки производства".

17 ноября болгарское информационное агентство БТА сообщало, что Болгария одобрила запрет на использование компанией "Лукойл Нефтохим" в Бургасе нефти РФ с марта 2024 года. Как писало агентство, сначала экспортные квоты будут отменены с 1 января 2024 года, а на втором этапе будет полностью отменено само исключение на переработку российской нефти с 1 марта 2024 года.

В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.