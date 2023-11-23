2023-11-23T09:44:18+03:00
2023-11-23T09:44:18+03:00
2023-11-23T09:44:18+03:00
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Из сектора Газа вывезли 653 россиянина, заявил МИД
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Из сектора Газа эвакуировали 653 россиянина из коло 900 подавших заявки, сообщило Министерство иностранных дел России. "Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, в мире, мид, сектор газа, россия, эвакуация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Из сектора Газа эвакуировали 653 россиянина из коло 900 подавших заявки, сообщило Министерство иностранных дел России.
"Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников", — сказано в сообщении.
МИД добавил, что специальные рейсы МЧС доставили в Россию 553 человека.
Согласно заявлению, размещенному на портале ведомства, 22 ноября, в среду, в Москву прилетели 28 россиян и членов их семей, 82 соотечественника перешли через КПП "Рафах" в Египет.
"Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают скоординированные усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта", — подытожило министерство.