МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Из сектора Газа эвакуировали 653 россиянина из коло 900 подавших заявки, сообщило Министерство иностранных дел России. Путин удивился равнодушию Запада к детским смертям в Газе

"Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников", — сказано в сообщении.

МИД добавил, что специальные рейсы МЧС доставили в Россию 553 человека.

Согласно заявлению, размещенному на портале ведомства, 22 ноября, в среду, в Москву прилетели 28 россиян и членов их семей, 82 соотечественника перешли через КПП "Рафах" в Египет.

"Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают скоординированные усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта", — подытожило министерство.