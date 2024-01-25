МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Уровень преступности в Польше резко увеличился из-за наплыва сотен тысяч украинских беженцев, передает газета Rzeczpospolitа со ссылкой на подготовленный для нее в Главной комендатуре полиции отчет. Польша присоединилась к декларации G7 по Украине

"В Польше находятся 2,5 миллиона украинских граждан, поэтому это явление связано с этим уровнем. Возможно, они пьют больше, не обращая внимания, в каком состоянии садятся за руль. Причины могут быть разные, в том числе и связанные с культурой. Полиция должна штрафовать всех одинаково. В таком случае люди быстро отучатся от нарушений, вне зависимости от страны происхождения", — приводит издание слова представителя Союза украинцев в Польше Мирослава Скурки.

По данным издания, согласно статистике за 2023 год, иностранцы в Польше совершили 17 278 преступлений, что превышает показатель 2022 года на 2,4 тысячи. Отмечается, что треть преступлений связана с алкоголем и вождением в нетрезвом состоянии, причем главными нарушителями являются украинцы.

Польская полиция заявила, что что будет бороться с нарушителями и строго наказывать их, включая иностранцев. По словам следователя Войчеха Пясечного, некоторые иностранцы чувствуют себя безнаказанными, что вытекает из отсутствия в Польше места жительства, а обычных проверок на дороге недостаточно. "Нужно дать им понять, что в Польше управление машиной после употребления алкоголя сурово наказывается и никто не будет закрывать на это глаза", — заключил Пясечный.

Криминалист Брунон Холыст, в свою очередь, подчеркнул, что иностранцы в Польше не боятся нарушать закон, поэтому необходимо разработать социальные кампании, которые разъяснили бы им последствия правонарушений.