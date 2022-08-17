МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Вопрос об обязательном применении технологий искусственного интернета (ИИ) могут изучить в рамках условия предоставления государственных субсидий для стимулирования сельхозпроизводителей. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Правительство субсидирует перевозки беженцев из ДНР и ЛНР в Россию

"Чтобы простимулировать сельхозпроизводителей, сейчас обсуждается вопрос об обязательном применении ИИ-технологий в рамках получения государственных субсидий… Такие решения позволяют значительно повышать эффективность сельхозпроизводителей и стимулируют развитие отрасли", — отметил зампредседателя правительства на пленарной сессии в кулуарах форума "Армия-2022".

Вице-премьер также отметил, что в сельском хозяйстве 12% предприятий уже используют технологии искусственного интеллекта, а 36% планируют внедрить их в ближайшее время.

Чернышенко добавил, что ярким событием в отрасли стал запуск компанией Cognitive Pilot первой в России фабрики по производству беспилотной сельхозтехники в Томске. В то же время резидент "Сколкова" — "Ассист-Агро" — разработала систему контроля за посевами и поддержки принятия решений, которая составляет точный отчет по результатам осмотра полей, собирает и анализирует данные, прогнозирует показатели урожайности.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что сфера здравоохранения стала лидирующей в России по внедрению искусственного интеллекта после начала пандемии коронавируса.

"Порядка 16% организаций используют ИИ, а 34% планируют внедрить его в ближайшее время", — указал Чернышенко.

По его словам, для дальнейшего развития отраслевых ИИ-решений разрабатывается регламент предоставления доступа к медицинским наборам данных, а также обсуждается вопрос создания единого цифрового архива медицинских данных для обучения нейросетей.