МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило увеличение почти до 50% доли субсидируемых расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ. Об этом свидетельствует публикация на официальном сайте кабмина. Магазины попросили правительство разрешить параллельный импорт алкоголя

Отмечается, что власти просубсидируют около половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ (метан). "Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза — с действующих 24% до 48% общей стоимости работ", — сказано в сообщении.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Данные изменения внесены в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики", которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

Госпрограмма предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров по итогам 2024 года. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысяч газовых заправок.

Принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан, поясняет пресс-служба правительства.