МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Церемония подписания договоров о присоединении к России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, президент Владимир Путин примет в ней участие. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Индия выскажет позицию по референдумам с трибуны ООН

"Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии", — сказал представитель Кремля.

По его словам, позже состоится послание президента Федеральному Собранию.

Песков добавил, что договор подпишут со всеми четырьмя субъектами, которые "провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне".

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.