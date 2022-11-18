2022-11-18T12:28:06+03:00
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2022
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Владимир Зверков занял пост главы Минэкономразвития ДНР
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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил новым главой Минэкономразвития региона Владимира Зверкова, следует из его указа. Документ о назначении Зверкова, как... ПРАЙМ, 18.11.2022
экономика, госпроекты, новости, днр, минэкономразвития, владимир зверков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил новым главой Минэкономразвития региона Владимира Зверкова, следует из его указа.
Документ о назначении Зверкова, как и указ о снятии с должности Алексея Половяна, в пятницу опубликовали на официальном интернет-портале Пушилина.