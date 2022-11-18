МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил новым главой Минэкономразвития региона Владимира Зверкова, следует из его указа. Власти ДНР разработали меры поддержки сельхозпроизводителей

Документ о назначении Зверкова, как и указ о снятии с должности Алексея Половяна, в пятницу опубликовали на официальном интернет-портале Пушилина.