МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных автомобилей, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами президента России принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", — говорится в сообщении.

Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти. Срок исполнения — 1 февраля 2024 года.

В августе в Совфеде поддержали предложение президента России Владимира Путина о закупке отечественных автомобилей для чиновников.