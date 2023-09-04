2023-09-04T19:33:35+03:00
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Путин поручил доложить о закупках для чиновников российских машин
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных автомобилей, сообщается в перечне поручений,... ПРАЙМ, 04.09.2023
транспорт, бизнес, экономика, госпроекты, новости, россия, российские автомобили, поручение путина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных автомобилей, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами президента России принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", — говорится в сообщении.
Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти. Срок исполнения — 1 февраля 2024 года.
В августе в Совфеде поддержали предложение президента России Владимира Путина о закупке отечественных автомобилей для чиновников.