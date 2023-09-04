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Путин поручил расширить программу промышленной ипотеки
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 04.09.2023
банки, финансы, экономика, госпроекты, промышленность, новости, россия, кредит, промышленная ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5 миллиарда рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение предельного срока кредита до десяти лет и максимального размера кредита до 1,5 миллиарда рублей", — говорится в тексте распоряжения.
Промышленная ипотека — возможность для бизнеса взять денежный заем для приобретения промышленной площадки и запуска производства. Данный вид ипотеки осуществляется с господдержкой.
Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.