МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5 миллиарда рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Молодые семьи смогут получать льготную ипотеку до рождения первенца

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение предельного срока кредита до десяти лет и максимального размера кредита до 1,5 миллиарда рублей", — говорится в тексте распоряжения.

Промышленная ипотека — возможность для бизнеса взять денежный заем для приобретения промышленной площадки и запуска производства. Данный вид ипотеки осуществляется с господдержкой.

Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.