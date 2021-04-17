МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Избыточным назначением анализов грешат многие платные и ДМС-поликлиники. Среди избыточных часто бывают замечены анализы на биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры, а также некоторые анализы в гинекологии, рассказала агентству "Прайм" руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

"В гинекологии к таким анализам можно отнести, например, мазки на условно-патогенную флору, которая присутствует в норме у женщины в организме. Некоторые врачи назначают такие мазки здоровым женщинам в рамках регулярного скрининга, а также в рамках "проверки на ИППП", отмечает врач.

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Также Ткаченко обращает внимание на избыточное назначение онкомаркеров. Если врач назначает вам анализ на большое количество онкомаркеров под предлогом "давайте проверим, нет ли у вас какого-нибудь рака", это уловка, предупреждает она.

"Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, это очень устаревший подход. Даже широко известный ПСА (онкомаркер, определяющий риск рака предстательной железы) уже не используется для скрининга в развитых странах", — говорит врач.

При этом онкомаркеры действительно имеют диагностический смысл, но только в узко специализированных ситуациях, например, если у вас есть хроническое заболевание печени или обнаружено новообразование в яичнике, и врач хочет проверить его на злокачественность. Но в таких случаях вам назначат всего 2-3 показателя, а не целый набор анализов, подчеркивает она.

Также платные клиники часто предлагают "проверку иммунитета" с помощью показателей крови. На такие анализы также не стоит вестись, так как в большинстве случаев вам будет назначена широкая панель анализов с довольно малой информативностью.

"Осторожность следует соблюдать и при избыточном назначении анализов на витамины и микроэлементы. Обоснованными могут быть анализы на витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо", — добавляет Ткаченко.

А вот анализы на селен, цинк, кобальт и прочие редкие микроэлементы в организме чаще всего бессмысленны. Особенную осторожность следует проявить, если по результатам этих анализов вам советуют подобрать диету.

Понять, что вас "разводят" на ненужные анализы можно в том случае, если вы, к примеру, пришли в платную клинику для простой проверки здоровья, а терапевт после первого приема назначает вам огромный список анализов, в который входят и гормональные, и иммунологические исследования, и онкомаркеры.

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В подозрительной ситуации вы всегда можете напрямую спросить врача о каждом назначенном анализе — для чего он предназначен и о чем говорит. Право на такие вопросы есть у каждого пациента. Если врач в ответ на вопрос раздражается и не дает прямого ответа, скорее всего, анализы были назначены просто так, уверена она.

"Если вы поняли, что вам назначают ненужные анализы, меняйте клинику, так как обычно избыточное назначение анализов связано с построенной таким образом системой мотивации врачей. Большинство докторов в таких клиниках поощряют не за решение проблемы пациента, а за назначение большого количества анализов и инструментальных исследований, что отнимает время у пациента и снижает эффективность лечения", — заключает Ткаченко.