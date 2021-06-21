МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Тенденции по коронавирусу в РФ пока скорее плохие, чем хорошие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

По данным оперативного штаба, число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 17 378, до 5 334 204. При этом в Подмосковье выявили рекордное за всю пандемию число случаев COVID-19 — 1,8 тысячи.

Прирост заболеваемости коронавирусом отмечается примерно в 65 регионах России, около 465 тысяч пациентов с коронавирусом в России находятся на лечении или под наблюдением медиков, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", — сказал он. В России предложили делать скидки на билеты для привитых от COVID-19

Разговор о бесплатном тестировании в РФ на антитела к коронавирусу пока не идет, добавил Дмитрий Песков.

"Что касается анализов, действительно, это недешевое удовольствие, каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне неизвестно, по крайней мере, об этом. Ну такая реальная ситуация, тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие", — сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, ревакцинация граждан является неизбежной. "Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", — подчеркнул Песков.