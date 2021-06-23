2021-06-23T15:18:32+03:00
2021-06-23T15:18:32+03:00
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2021
https://1prime.ru/health/20210623/834012939.html
Голикова рассказала о темпах вакцинации в России
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Первый компонент вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона россиян, оба компонента — 16,7 миллиона, заявила Татьяна Голикова. ПРАЙМ, 23.06.2021
новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона россиян, оба компонента — 16,7 миллиона, заявила Татьяна Голикова.