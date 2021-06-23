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Подмосковье ужесточает ограничительные меры по COVID-19
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С 24 июня в Московской области ужесточаются ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева... ПРАЙМ, 23.06.2021
подмосковье, ограничительные меры, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. С 24 июня в Московской области ужесточаются ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.
Проведение мероприятий в помещениях, если зрителей более 50, и на открытом воздухе, если зрителей более 500, приостанавливается в Подмосковье с четверга, следует из материалов.
"Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие в Подмосковье ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 24 июня в Московской области приостанавливается: проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается: в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам. На открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам", — говорится в Telegram-канале губернатора.
С 28 июня приостанавливают работу аттракционы, детские комнаты и зоопарки. Жителям Подмосковья будет запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками.
Вход в бары, клубы и на дискотеки Подмосковья будет осуществляться только по QR-кодам.
Добавляется, что с 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию.