МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. С 24 июня в Московской области ужесточаются ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева. Первый регион в России объявил локдаун из-за коронавируса

Проведение мероприятий в помещениях, если зрителей более 50, и на открытом воздухе, если зрителей более 500, приостанавливается в Подмосковье с четверга, следует из материалов.

"Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие в Подмосковье ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 24 июня в Московской области приостанавливается: проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается: в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам. На открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам", — говорится в Telegram-канале губернатора.

С 28 июня приостанавливают работу аттракционы, детские комнаты и зоопарки. Жителям Подмосковья будет запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками. Собянин ждет ухудшения ситуации с коронавирусом в стране

Вход в бары, клубы и на дискотеки Подмосковья будет осуществляться только по QR-кодам.

Добавляется, что с 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию.