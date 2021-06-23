МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех регионах России, превышение среднероссийских показателей — в десяти регионах, среди которых Москва, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Песков рассказал о ситуации с вакцинами в стране

"По итогам прошедшей недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах, это город Москва, город Санкт-Петербург, республика Бурятия, Московская область, республика Карелия, Сахалинская область, республика Хакасия, республика Крым, Мурманская область и республика Алтай. Но мы наблюдаем рост заболеваемости во всех… субъектах", — заявила она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Также она добавила, что более 47% новых случаев коронавируса выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По ее словам, за прошедшие три недели фиксируется рост заболеваемости, среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%.

"Более 47% случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следуют Московская область и город Санкт-Петербург", — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

В апреле-мае эпидситуация по коронавирусу в РФ была стабильной, рост заболеваемости произошел за прошедшие три недели, показатель заболеваемости по итогам прошлой недели составил 76,2 случая на 100 тысяч населения, рассказала Голикова.

"В течение апреля-мая текущего года эпидемиологическая ситуация в России, как вы знаете, характеризовалась как стабильная. За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения, это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе", — сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.