МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Отказавшихся от вакцинации сотрудников лишат зарплаты

"В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса", — говорится в сообщении.

При этом проходить тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, добавляет оперштаб. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований, проходить не требуется.

Оперштаб напоминает: тем, кто привит от коронавируса или имеет справку с антителами, все равно нужно работать в масках и перчатках.

"Требование о соблюдении масочно-перчаточного режима сохраняется для всех работников (сотрудников) вне зависимости от прохождения вакцинации", — говорится в сообщении.