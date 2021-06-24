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Оперштаб объяснил, можно ли вакцинироваться с высоким уровнем антител
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Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... ПРАЙМ, 24.06.2021
вакцинация, оперштаб по борьбе с коронавирусом, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса", — говорится в сообщении.
При этом проходить тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, добавляет оперштаб. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований, проходить не требуется.
Оперштаб напоминает: тем, кто привит от коронавируса или имеет справку с антителами, все равно нужно работать в масках и перчатках.
"Требование о соблюдении масочно-перчаточного режима сохраняется для всех работников (сотрудников) вне зависимости от прохождения вакцинации", — говорится в сообщении.