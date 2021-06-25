МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Более 60% россиян готовы вакцинироваться в обмен на преференции

"Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", — заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Таким образом, пояснил он, "открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".

Глава Минздрава 17 июня сообщил, что решение о возможности использования вакцины "Спутник V" для профилактики коронавируса у беременных женщин могут принять в течение ближайших одной или полутора недель. На тот момент число беременных женщин, заразившихся коронавирусом, приближалось, по его словам, к 10 тысячам, были зафиксированы и случаи тяжелого течения заболевания.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".