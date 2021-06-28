МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Существует крайне мало строгих противопоказаний от вакцинации, если опираться на данные от мирового сообщества. На данный момент российская вакцина "Спутник V" одобрена Минздравом: опубликованы результаты первой, второй и третьей фаз клинических испытаний на добровольцах. На основе проведённых клинических испытаний, вакцина в краткосрочной перспективе высокоэффективна и безопасна, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

"Одно из противопоказаний к вакцинации связано с аллергией. Если на первый компонент вакцины была тяжелая аллергическая реакция, врач-терапевт пишет медицинский отвод от второго компонента. Если же у человека были тяжелые аллергии на другие прививки, нужно проверять сходство по компонентам с врачом-терапевтом. В этом случае терапевт проводит осмотр, смотрит медицинские документы и принимает решение о медицинском отводе", — говорит врач.

Также противопоказанием является острое заболевание — например, ОРВИ, вирусные инфекции или обострение хронического заболевания, перечисляет она.

Минздрав снял противопоказания для вакцинации беременных "Спутником V"

Что касается людей с хроническим заболеванием, то решение об отводе принимает именно лечащих врач по текущему хроническому заболеванию. Из остальных строгих противопоказаний к вакцинации — возраст до 18 лет и период кормления грудью.

При этом онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции строгими противопоказаниями к вакцинации не являются, отмечает врач.

"Чтобы принять решение о вакцинации человеку, обладающему каким-то из заболеваний этого списка, нужно посетить своего лечащего врача, который ведет пациента по этому хроническому заболеванию", — заключает она.