МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматривают как потенциальный коронавирус, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. В России зафиксирован очередной максимум смертей от коронавируса

"Сегодня принято решение, что все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня мы будем рассматривать как, с высокой долей вероятности, коронавирусную инфекцию", — заявила она.

Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус теперь должны соблюдать изоляцию.

"До получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, все больные ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции", — добавила Ракова. Власти Москвы намерены не допустить нового локдауна

Заммэра столицы подчеркнула, что симптомы коронавируса с приходом "индийского" штамма изменились, потеря обоняния, вкуса и сухой кашель стали встречаться реже.

"Симптомы при коронавирусе существенно меняются. На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды… Такие отличительные черты, которые отличали вирус предыдущего (штамма), такие как потеря обоняния, потеря вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже", — уточнила она.

Власти Москвы надеются, что новая мера в отношении больных с ОРВИ поможет быстрее выявлять заболевших COVID-19 и прерывать цепочку распространения вируса. "Надеюсь, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение и таким образом снизить количество тяжёлых случаев. С другой стороны, позволит быстрее прерывать цепочки распространения вируса", — сообщила Ракова.