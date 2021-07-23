МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. К выбору витаминов, как и к выбору питания, надо подходить со всей ответственностью. Оценить обеспеченность витаминами можно по анализу крови. Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь на все группы витаминов — водорастворимые и жирорастворимые — и действовать в зависимости от полученных результатов. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева.

"Например, анализ покажет, что организм обеспечен большей частью витаминов, но по одному-двум есть дефицит. Это значит, что принимать надо именно эти два, причем не в профилактической, а в высокой терапевтической дозировке, которая выше суточной нормы. Поэтому чаще разумней принимать не целый витаминно-минеральных комплекс, а только конкретные витамины, которых человеку не хватает", — отмечает эксперт.

Эксперт рассказал, какие витамины опасно пить просто так

По ее словам, практически все витамины и микроэлементы мы должны получать не из добавок, а из рациона питания, поэтому, "даже если вы худеете, питаться нужно очень разнообразно".

Конечно, бывают случаи, когда питание не может обеспечить достаточный уровень конкретного витамина, например, витамина D. Его нужно дополнительно принимать в течение всего года.

Или же вегетарианцы и веганы часто сталкиваются с недостатком витамина В12, который преимущественно содержится в продуктах животного происхождения, и этот дефицит тоже нужно восполнять. "Но это частные случаи, которые требуют отдельных рекомендаций", — полагает врач.

Хотя на практике врачи нередко сталкиваются со случаями недостаточности или даже дефицита витаминов у пациентов.

"Коварство ситуации в том, что длительное время это может никак не проявляться: у человека может не быть специфических симптомов, которые заставили бы задуматься о нехватке конкретного витамина. Таким образом, дефицит витаминов может сохраняться годами", — заключила эксперт.