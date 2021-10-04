МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, несмотря на полную готовность к ней медицинской инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что причиной низких темпов вакцинации могла стать недостаточно активная работа по разъяснению ее безальтернативности.

"Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии", — подчеркнул Дмитрий Песков.