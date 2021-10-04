МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Число случаев COVID-19 в России выросло на 25 781

"Мы, конечно, видим и дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности, проводили лотереи, где разыгрывали, в том числе, и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике", — сказал Собянин.

По его словам, практика показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и машины квартиры.

В настоящее время в Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, хотя показатели пока в два раза ниже пиковых значений. За последнюю неделю рост заболеваемости составил 30%, число госпитализаций выросло на 120%, отметил мэр столицы

"Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости", — сказал он. Попова рассказала об отмене массовых мероприятий в России из-за COVID-19

Мэр Москвы подчеркнул, что самый низкий уровень вакцинации от коронавируса в Москве у пожилых людей, несмотря на призывы и информирование. "А это самая большая такая группа, которая подвержена и заболеваемости и, в том числе в тяжелой форме, и смертности", — отметил Собянин.

"Пользуясь возможностью, я еще раз обращаюсь к старшему поколению, к пожилым людям, чтобы берегли себя и активно проходили вакцинацию", — сказал мэр столицы.

При этом, по его словам, 67% работников Москвы, которым предписана обязательная вакцинация, уже привились от коронавируса, среди работников образования и здравоохранения двумя компонентами привито больше 80%.

Москва будет наращивать бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в торговых центрах и МФЦ, власти столицы продолжат принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, пообещал Собянин.