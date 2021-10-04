МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об отмене массовых мероприятий по всей России в связи с пандемией коронавируса. Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

"По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране", — сообщила она.

Массовые мероприятия проводятся только с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, подчеркнула Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что на сегодняшний день в России нет ни одного субъекта, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.