МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. По статистике, болезни сердца остаются главной причиной смертности во всем мире на протяжении последних 20 лет. Кроме этого, врачи замечают тенденцию значительного омоложения сердечно-сосудистых заболеваний. Если раньше инфаркт в 30-35 лет был редкостью, то сейчас у людей этого возраста он встречается довольно часто. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев.

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Однако есть симптомы, при которых к кардиологу нужно обратиться незамедлительно:

боль в области сердца: вам кажется, что на грудь положили камень и вам трудно сделать вздох или как будто бы сердце "взяли в ладонь и сжимают";

головная боль: болит затылочная область или кажется, что "на голове корона и она давит";

снижение толерантности к физической нагрузке: вы стали замечать, что плохо переносите обычные физические и эмоциональные нагрузки;

повышение артериального давления;

головокружение, предобморок и обморок в состоянии покоя или при незначительной физической активности.

Все эти состояния могут свидетельствовать о проблемах с вашим организмом. Чтобы разобраться, в чем дело, нужно обязательно исключить причины, связанные с работой сердца.

"Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти "сухим" будет суждено далеко не каждому", — предупреждает Ардашев.