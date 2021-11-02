МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России после 7 ноября.

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Он призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию. 

Кроме того, Песков напомнил, что власти регионов имеют право продлевать нерабочие дни и принимать решения по антиковидным мерам в зависимости от эпидситуации в субъекте.