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Кремль высказался о возможном продлении нерабочих дней
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России после 7 ноября. Он призвал не верить слухам, а ориентироваться на... ПРАЙМ, 02.11.2021
общество , здоровье, новости, кремль, дмитрий песков, нерабочие дни, пандемия, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России после 7 ноября.
Он призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
Кроме того, Песков напомнил, что власти регионов имеют право продлевать нерабочие дни и принимать решения по антиковидным мерам в зависимости от эпидситуации в субъекте.