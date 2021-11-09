МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Одна из проблем кулеров состоит в том, что вода в них не проточная, а "стоячая". Предполагается, что поставщики должны мыть и тщательно дезинфицировать использованные бутыли, прежде чем повторно доставлять их клиентам — однако так поступают далеко не все. В результате внутри пластиковой тары образуются вредные, а иногда даже опасные для здоровья вещества, рассказывает агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

"Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения. Они касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов, причем, в некоторых случаях до трех раз", — говорит специалист.

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В этом устройстве установлен фильтр, который очищает воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора. Дополнительно вода проходит мембранную очистку и обеззараживание ультрафиолетовой лампой. Еще одно важное преимущество — минерализация. Обогащенная минералами вода поможет справиться со стрессом и укрепить иммунитет, заключила Кулешова.