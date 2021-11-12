МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Употребление любых продуктов, которые хранятся или готовятся в бескислородной и недостаточно кислой среде, и при этом не прошли должную очистку и термообработку, может привести к ботулизму. Помимо консервов, это может быть, например, пища, приготовленная из плохо промытых от почвы грибов, копченые, вяленые продукты и даже колбаса. Об этом рассказывает агентству "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.

"Возбудитель ботулизма — анаэроб — развивается в бескислородной среде. Любая плохо промытая пища, в которой остались споры бактерий, вызывающих ботулизм, и при этом находящаяся без доступа кислорода, с большой вероятностью сможет вызвать это заболевание", — отмечает он.

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Основное, что делает ботулинический токсин – блокирует выброс ацетилхолина из нервных окончаний – в итоге это нарушает работу нервной системы, внутренних органов и мускулатуры. По словам медика, cимптомы ботулизма разнообразны. Пропустить их сложно, но можно спутать с другими отравлениями. В дополнение к типичным для отравления симптомам — тошнота, рвота, жидкий стул — появляется и неврологическая симптоматика. Например, нарушение зрения, глотания, речи, затрудненная мимика, а также симптомы, связанные с сухостью слизистых.

"При этом самый опасный и фатальный симптом – это нарушение дыхания. Передача импульса к дыхательным мышцам прекращается, и именно дыхательная недостаточность является основной причиной летальности при ботулизме", — подчеркивает собеседник "Прайма".

Таким образом, если человек отравился и появился, например, такой симптом как сухость во рту — это уже серьезный повод обратиться к врачу с подозрением на ботулизм.

ВОЗ приводит пять пунктов, важных для предотвращения ботулизма:

  • чистота при приготовлении и хранении пищи
  • разделение сырой и приготовленной пищи
  • тщательная готовка (например, при консервации следование правильной технологии – с тщательным кипячением, добавлением уксуса, и т.д.)
  • хранение при безопасной температуре
  • использование чистой воды и продуктов

Следует учитывать опасность ботулизма и соблюдать меры предосторожности, а при наступлении его симптомов обратиться к врачу, как можно скорее.