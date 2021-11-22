ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — ПРАЙМ. Большинство людей заражаются коронавирусом при смене привычных мест пребывания, рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Ученые выяснили, кому не страшен COVID-19

Речь идет о поездке в другой город, посещении общественных мест, встрече со знакомыми, уточнил он.

При этом на работе инфицируется только 11% всех заразившихся, от родственников заражаются почти 10%.

Врач напомнил, что существенно снизить риски заражения COVID-19 поможет вакцинация.

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