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Врач объяснил, когда легче всего заразиться COVID-19
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Большинство людей заражаются коронавирусом при смене привычных мест пребывания, рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Речь идет о поездке в... ПРАЙМ, 22.11.2021
общество , здоровье, новости, пандемия, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — ПРАЙМ. Большинство людей заражаются коронавирусом при смене привычных мест пребывания, рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.
Речь идет о поездке в другой город, посещении общественных мест, встрече со знакомыми, уточнил он.
При этом на работе инфицируется только 11% всех заразившихся, от родственников заражаются почти 10%.
Врач напомнил, что существенно снизить риски заражения COVID-19 поможет вакцинация.
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