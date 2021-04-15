МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,1% в годовом выражении после спада на уточненные 3,2% в феврале, в месячном выражении также отмечен рост — на 12,2%, свидетельствуют данные Росстата. В Москве запустили производство деталей для Ferrari и Lamborghini

По итогам первого квартала, снижение промпроизводства составило 1,3% в годовом выражении. По сравнению с февралем с исключением сезонного фактора в марте промпроизводство выросло на 0,7%.

Согласно данным Росстата, в марте в сфере добычи полезных ископаемых спад производства замедлился до 5,6% в годовом выражении после снижения на 9% феврале. По итогам первого квартала, производство в сфере добычи снизилось на 7,3% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в марте 2021 года выросла на 4,2% в годовом выражении после снижения на 1,7% месяцем ранее (по итогам первого квартала — рост на 0,9% год к году).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост в марте ускорился до 11% в годовом выражении после 9% в феврале. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост замедлился — до 9,7% после роста на 10,8% в феврале.

Росстат отмечает в комментарии, что на итоги промышленного производства в марте 2021 года повлияли следующие факторы, в том числе календарный (март на три календарных дня длиннее, чем февраль текущего года).

Кроме того, напомнили в статистическом ведомстве, в марте прошлого года, начиная с 30 числа, для предотвращения распространения эпидемии коронавирусной инфекции были введены ограничения. Это также сказалось на работе ряда предприятий и компаний, указывают в Росстате.

Также, указывает ведомство, в марте 2021 года были завершены контракты с длительным циклом производства в машиностроении (судостроение, авиастроение, производство сложной электронной аппаратуры и другое).

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Помимо этого, Россия увеличила выпуск лекарств и медоборудования.

"Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2021 года вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года…. Лекарственных препаратов изготовлено на 42,6 миллиарда рублей, что на 21,6% больше, чем в марте прошлого года, но на 9,9% меньше, чем в феврале 2021 года", — говорится в сообщении Росстата.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,29 миллиарда доз, что на 8% больше, чем в марте 2020 года, и на 23,2% больше, чем в феврале текущего года. В ампулах выпуск составил 633 тысячи штук, в 3,2 раза больше, чем в марте 2020 года, и на 15,4% больше, чем в феврале 2021 года.

Производство фармацевтических субстанций в марте увеличилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с февралем 2021 года выпуск вырос на 31,8%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 51,8 тонны, в 2 раза больше, чем в марте прошлого года, и на 16,1% меньше, чем в феврале 2021 года.

Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с мартом 2020 года в 1,97 раза и составил 54,1 тонны, превысив показатели февраля 2021 года на 1,9%. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 26,3 миллиона упаковок, на 32,2% больше, чем в марте прошлого года, и на 18,5% больше, чем в феврале 2021 года.

Клейких перевязочных материалов — 21,97 миллиона упаковок, на 11,5% меньше, чем в марте прошлого года, и на 2% меньше, чем в феврале 2021 года. Выпуск оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, увеличился на 2,3% по сравнению с мартом 2020 года, на 17,1% по сравнению с февралем 2021 года, и составил 1,6 миллиарда рублей.

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