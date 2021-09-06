ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Окончательный запрет на производство в России одноразовой пластиковой продукции в 2024 году может привести к закрытию многих малых предприятий, с другой стороны, новой индустрией в российской промышленности может стать переработка пластика, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"К этому вопросу (о запрете на производство одноразовой продукции из пластика — ред.) нужно подходить очень аккуратно, тема крайне чувствительная. Запрет приведет к закрытию тысячи малых предприятий, которые изготавливают эту продукцию и к потере десятков тысяч рабочих мест, об этом тоже нельзя забывать", — сказал Евтухов.

"С одной стороны, действительно, пластик — трудно перерабатываемый отход, с другой стороны, сейчас во всех странах развиваются технологии переработки пластика. За счет переработки пластика можно создавать новую продукцию, например, одежду из полиэстера или вторичных пластиковых бутылок. Переработка пластика может стать вообще новой индустрией в нашей промышленности", — добавил он.

С точки зрения пластиковой упаковки, продолжил замминистра, при отказе от нее должна быть альтернатива.

"А, например, использование пластиковой упаковки внедрено в технологические линии производства, отказ от такой упаковки приведет к необходимости вкладывать значительные средства в обновление производства. Это расходы, которые влияют на экономику предприятий", — указал замглавы Минпромторга.

"Наконец, потребление воды и электроэнергии при производстве бумажного пакета выше, чем при производстве пластикового, а это влияет на углеродный след", — сказал Евтухов.

По его словам, к запрету производства пластиковой продукции можно идти, однако это нужно делать постепенно, учитывая все нюансы, проводя обсуждения с экспертами и представителями бизнеса.

"От каких-то видов продукции можно отказаться, например, от пластиковых трубочек. Причем, как вы знаете, сейчас мы с Минприроды разрабатываем требования к объёму содержания вторичного ресурса в товарах, что позволит производителям претендовать на определенные привилегии. Кроме того, влиять на использование тех или иных товаров, которые являются экологически менее вредными, можно через дифференцированную ставку экосбора", — отметил замминистра.

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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.