МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Русал" из-за событий в Гвинее потенциально может потерять одну третью часть производства алюминия, заявил РИА Новости источник в отрасли. Алюминиевая отрасль опасается новых рисков из-за ситуации в Гвинее

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

"Риски сокращения потока сырья для производства алюминия реальные как никогда. "Русал" потенциально может потерять одну треть производства алюминия и компенсировать эти потери фактически неоткуда. Новых месторождений бокситов в стране (РФ — ред.) нет. Если рассматривать возможности использования других источников сырья для производства глинозема, то себестоимость будет намного выше, чем при использовании импортного боксита", — сказал собеседник РИА Новости.

"Кроме того, необходимы гигантские инвестиции в технологии. На фоне недавно введенных экспортных пошлин на алюминий (в РФ — ред.) в размере 15% и рисков сокращения производства такие проекты могут оказаться невостребованными", — добавил он.

По данным Алюминиевой ассоциации РФ, Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов. На нее приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи. Добыча бокситов с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая – крупнейшего в мире производителя алюминия — составляет 50%, "Русала" – крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая – 45%.