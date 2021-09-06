МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Русал" сфокусирован на безопасности своих сотрудников в Гвинее и в случае дальнейшей эскалации нестабильности готов к эвакуации российского персонала, говорится в заявлении алюминиевой компании. Мятежники в Гвинее предложили добывающим компаниям продолжить работу

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

"В связи с событиями, происходящими в Гвинейской Республике, "Русал" сообщает, что в настоящее время компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов", — сообщила компания в понедельник.

"В случае дальнейшей эскалации политической нестабильности компания готова к эвакуации российского персонала из республики. В настоящее время "Русал" работает в тесном контакте с посольством России в Гвинее", — также отмечается в заявлении.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.

Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual Partners (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1% — до 3,755 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что "Русал" может лишиться трети производства алюминия из-за событий в Гвинее