МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") в январе-сентябре увеличилась на 36,1%, до 68,28 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 11,13 миллиарда рублей против убытка в 5,489 миллиарда годом ранее. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 35% против 22% в январе-сентябре 2020 года. Выручка Stellantis за 9 месяцев выросла на 21%

За девять месяцев 2021 года холдинг увеличил скорректированную OIBDA по МСФО в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 23,693 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель скорректирован на расходы по вознаграждению менеджмента компании в общей сумме 1,981 миллиарда рублей "за наступление события ликвидности" — проведение первичного публичного размещения (IPO) акций.

Капитальные затраты холдинга за девять месяцев составили 12,878 миллиарда рублей, увеличившись на 38,2% в годовом выражении. Чистый долг составил 34,345 миллиарда рублей, что меньше показателя на конец 2020 года на 30,7%. Соотношение чистого долга к скорректированной OIBDA, рассчитанной за 12 месяцев, составило 1,1x против 2,8x на конец декабря прошлого года. Выручка VK по МСФО в третьем квартале выросла на 19%

Segezha Group — крупнейший российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция холдинга реализуется в 88 странах.