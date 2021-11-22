МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ смягчило требования к промышленным кластерам для получения федеральных субсидий, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин призвал следить за эффективностью мер поддержки бизнеса

"В России увеличится число промышленных предприятий, которые смогут рассчитывать на господдержку. Постановление, корректирующее требования к промышленным кластерам для получения федеральных субсидий их компаниями-участниками, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Документ снижает требования к общему уровню функциональной зависимости предприятий промышленного кластера с 20% до 10% для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, геостратегических территорий и моногородов. Участники кластера, которые выпускают готовую промышленную продукцию, теперь должны приобретать у своих соседей — промежуточных производителей не менее 10% продукции, работ и услуг.

Вместе с тем в состав промышленного кластера теперь могут включаться до трех компаний, не имеющих кооперационных связей с другими участниками. Такие предприятия будут обязаны в течение трех лет заключить с резидентами кластера контракты по закупке или поставке промышленной продукции. Кабмин проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности

Постановление вносит изменения в требования к программе развития промышленного кластера, которую должен иметь каждый такой проект. Теперь подобные программы, помимо прежних сведений, будут содержать анализ потенциальных инвестиционных возможностей или инвестиционных ниш для реализации проектов по импортозамещению.

В России насчитывается около 50 промышленных кластеров, которые объединяют примерно 700 предприятий-участников. Действующие механизмы их поддержки предусматривают возможность субсидирования до 30% понесенных затрат на всех стадиях производства. Федеральные субсидии могут быть направлены на разработку новой продукции, изготовление и тестирование опытных партий, приобретение технической оснастки, уплату лизинговых платежей за оборудование, процентов по кредитам на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на капитальное строительство.

Постановление было подготовлено в рамках поручений Мишустина по итогам его рабочей поездки в Псковскую область в феврале. Расширение условий господдержки промышленных кластеров обсуждалось на встрече главы правительства с представителями компаний-резидентов ОЭЗ "Моглино", напоминает пресс-служба.