МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Иран хотел бы заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве автомобилей, заявил РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш. "АвтоВАЗ" нарастил долю на авторынке до рекордных показателей

"Да, конечно… Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах", — ответил Манеш на вопрос, возможно ли заключить соглашение между "АвтоВАЗом" и Ираном для совместного производства автомобилей.