МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Иран заинтересован в том, чтобы создавать с Россией совместные предприятия по производству автомобильных запчастей, заявил РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш. Минфин США разрешил поставки коммуникационных услуг в Иран

"Было бы очень хорошо создавать совместные производства с участием российских и иранских инвесторов, банков, в том числе и создавать предприятия по производству деталей для рынков двух стран. Это возможно", — сказал Манеш.

По его словам, иранские производители готовы сотрудничать по нескольким направлениям.

"Первое из них – это экспорт автозапчастей, необходимых РФ, второе – импорт нужных нам автозапчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов, и третье, наиболее важное — производство совместных автомобилей", — сказал Манеш.

Он отметил, что так как РФ и Иран работали с компанией Renault, то обе страны могут обмениваться автозапчастями для машин этой марки.

"У нас более двух тысяч видов производственных деталей. Среди них подушки безопасности, тормозные колодки, руль, кузов… В автомобиле используется около трех тысяч деталей, мы производим около двух — двух с половиной тысяч. Конечно, в РФ тоже производятся (детали). Поэтому мы должны объединить возможности обеих стран", — добавил Манеш.