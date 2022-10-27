МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в сентябре сократился на 6% в годовом выражении — до 63 125 машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). "Соллерс" начнет выпуск новых автомобилей под своим брендом в конце года

В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц сократилось на 0,9%, до 14 169 машин, а автомобилей на экспорт — на 7,4%, до 48 956.

С начала года, за первые его три квартала, производство автомобилей в Британии сократилось на 12,6% в годовом выражении, до 574 231 машины. В том числе для внутреннего рынка был выпущен 122 841 автомобиль (+8,4%), на экспорт – 451 390 машин (-16,9%).

"Наши автопроизводители продолжают проявлять устойчивость, а также находятся в позиции, когда они могут увеличить выпуск новейших автомобилей… и это поможет восстановлению экономики… Однако успех не гарантирован, и, чтобы реализовать потенциал Великобритании, сектору необходимо привлечь новые инвестиции", — цитируются в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоувза.