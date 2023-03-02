ЕАЭС будет ежегодно направлять 1,3 миллиарда рублей на поддержку промышленных проектов
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатывают механизм субсидирования кооперационных промышленных проектов, на их поддержку планируют ежегодно направлять около 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
"Сейчас самое лучшее время для укрепления инвестиционного сотрудничества с союзом… Внутри "пятерки" прорабатывается механизм софинансирования крупных кооперационных промышленных проектов. Около 1,3 миллиарда рублей со стороны союза будет ежегодно направляться на поддержку бизнеса", — цитирует пресс-служба слова министра экономического развития Максима Решетникова.
В четверг в Душанбе состоялось совместное заседание таджикско-российского и российско-таджикского деловых советов. От Минэкономразвития в мероприятии принял участие Решетников и его заместитель Дмитрий Вольвач.
Министр также отметил, что российское министерство готово оказывать необходимую помощь для запуска совместных проектов и прорабатывать нужные для делового совета решения на уровне правительства России.
Кроме того, участники встречи обсудили предложение предпринимателей из РФ к представителям таджикского бизнес-сообщества создать полноценный аналог российской цифровой платформы МСП для Таджикистана. "В России этот сервис является эффективной площадкой для расширения контактов со странами СНГ. Бизнесу из Таджикистана будет предоставлен доступ к актуальной информации о работе в России", — приводятся слова Решетникова.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230302/839959783.html