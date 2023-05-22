МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства торговли США. Китай ответил на заявление G7 об экономическом принуждении

В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.

"Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы", — приводит агентство слова представителя.

Он отметил, что запрет китайскими властями закупки продукции Micron не совместим с утверждениями Пекина об открытости своих рынков и его приверженности прозрачной нормативно-правовой базе. По его словам, власти США начнут совместную работу с "ключевыми союзниками и партнерами" по "устранению нарушений" на рынке микросхем Китая.

В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.

Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона.

До этого в начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.