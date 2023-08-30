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2023-08-30T04:30:00+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230830/841603736.html
Toyota возобновила работу на 12 заводах после сбоя, передает NHK
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Работа 12 из 14 заводов одного из крупнейших автопроизводителей в Японии Toyota Motor возобновлена после остановки в связи с системным сбоем, передает телеканал NHK. Согласно... ПРАЙМ, 30.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Работа 12 из 14 заводов одного из крупнейших автопроизводителей в Японии Toyota Motor возобновлена после остановки в связи с системным сбоем, передает телеканал NHK.
Согласно пресс-релизу компании, работа оставшихся двух из 14 заводов будет возобновлена во вторую смену 30 августа. Таким образом, к вечеру среды должны быть запущены все 28 производственных линии.
О причинах сбоя все еще не сообщается. Однако, как отмечал накануне автопроизводитель, "технический сбой не был вызван атакой хакеров".