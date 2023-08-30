МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Работа 12 из 14 заводов одного из крупнейших автопроизводителей в Японии Toyota Motor возобновлена после остановки в связи с системным сбоем, передает телеканал NHK. В Японии приостановили работу 12 заводов Toyota

Согласно пресс-релизу компании, работа оставшихся двух из 14 заводов будет возобновлена во вторую смену 30 августа. Таким образом, к вечеру среды должны быть запущены все 28 производственных линии.

О причинах сбоя все еще не сообщается. Однако, как отмечал накануне автопроизводитель, "технический сбой не был вызван атакой хакеров".