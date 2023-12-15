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2023-12-15T07:37:00+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231215/842573918.html
СМИ: дочка "Росатома" сообщила о возможном запрете на экспорт урана в США
Промышленность
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно запретить экспорт... ПРАЙМ, 15.12.2023
экономика, промышленность, новости, росатом, санкции против рф, уран
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Законодательство, находящееся на рассмотрении конгресса, разрешает импорт российского урана до 2028 года посредством исключений, чтобы дать потребителям время на поиск альтернативных поставок. Эту инициативу, ранее одобренную в палате представителей, в четверг заблокировали сенаторы, и перспективы законопроекта остаются неясными, отмечает агентство.
Как говорится в публикации, превентивный запрет экспорта со стороны России рискует посеять хаос на урановых рынках и вызвать резкий рост цен на топливо для ядерных реакторов.
По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один.