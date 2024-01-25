МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Стоимость импортозамещения в нефтегазовой отрасли оценили почти в 20 миллиардов рублей, подсчитали эксперты Минпромторга, Минэнерго и "Газпром нефти", пишет "Ведомости". РЖД запускают первую полностью импортозамещенную "Ласточку"

Уточняется, что разработка российского оборудования для нефтегазовой отрасли обойдется в 19,8 миллиарда рублей в период с 2023 по 2030 год. К 2030 году планируется провести 19 работ по (НИОКР) по оборудованию и компонентам для бурения, добычи и внутрискважинных работ, а также заключить договоры на поставку технологий.

Это позволит достигнуть целевого показателя в 80 процентов по снижению импортозависимости отрасли.

Средства будут выделены из федерального бюджета (2,5 миллиарда), а также из внебюджетных источников (17,3 миллиарда).

В декабре 2023 года вице-премьер Андрей Белоусов назвал импортозамещение отраслей одним из основных направлений перестройки отечественной экономики.