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В России оценили стоимость импортозамещения в нефтяной отрасли
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Стоимость импортозамещения в нефтегазовой отрасли оценили почти в 20 миллиардов рублей, подсчитали эксперты Минпромторга, Минэнерго и "Газпром нефти", пишет "Ведомости"... ПРАЙМ, 25.01.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Стоимость импортозамещения в нефтегазовой отрасли оценили почти в 20 миллиардов рублей, подсчитали эксперты Минпромторга, Минэнерго и "Газпром нефти", пишет "Ведомости".
Уточняется, что разработка российского оборудования для нефтегазовой отрасли обойдется в 19,8 миллиарда рублей в период с 2023 по 2030 год. К 2030 году планируется провести 19 работ по (НИОКР) по оборудованию и компонентам для бурения, добычи и внутрискважинных работ, а также заключить договоры на поставку технологий.
Это позволит достигнуть целевого показателя в 80 процентов по снижению импортозависимости отрасли.
Средства будут выделены из федерального бюджета (2,5 миллиарда), а также из внебюджетных источников (17,3 миллиарда).
В декабре 2023 года вице-премьер Андрей Белоусов назвал импортозамещение отраслей одним из основных направлений перестройки отечественной экономики.