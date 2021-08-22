МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Вступившие в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях РФ (КоАП) предусматривают штрафы для иностранных страховых компаний за навязывание дополнительных услуг и за необоснованный отказ от заключения публичного договора. Об этом сообщило РИА Новости. Финансисты назвали самые выгодные для инвестирования валюты

Данная норма предусмотрена в связи с изменением статьи КоАП "Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования", введенным федеральным законом от 1 июля 2021 года.

Теперь данная статья предусматривает ответственность, как для иностранной страховой компании, так и для работника иностранного страховщика. В предыдущей редакции такая норма отсутствовала.

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Так, с 22 августа иностранный страховщик за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг может быть оштрафован на 20-50 тысяч рублей, если это должностное лицо, или на 100-300 тысяч рублей, если наказание назначается юридическому лицу.

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