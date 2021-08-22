МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российские АЭС застрахуют на 2 трлн руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные госзакупок.

Сумма страховки составит 2,044 трлн руб. Победителем торгов стала компания "Согаз". 

Сообщается, что будут застрахованы девять атомных станций: 

  • Балаковская
  • Белоярская;
  • Калининская;
  • Кольская;
  • Курская;
  • Ростовская;
  • Смоленская;
  • Ленинградская (кроме энергоблоков №1 и №2);
  • Нововоронежская (кроме имущества энергоблока №3).

Период действия страховки — с сентября 2021 г. по 31 августа 2023 г.

Страховка АЭС распространяется на случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества по следующим причинам:

  • Радиация;
  • Пожар;
  • Удар молнии;
  • Взрыв;
  • Падение пилотируемых летательных аппаратов;
  • Стихийные бедствия;
  • Грабеж;
  • Терроризм, диверсии;
  • Поломки, кибератаки.

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