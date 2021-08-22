МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российские АЭС застрахуют на 2 трлн руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные госзакупок.

Сумма страховки составит 2,044 трлн руб. Победителем торгов стала компания "Согаз".

Сообщается, что будут застрахованы девять атомных станций:

Балаковская

Белоярская;

Калининская;

Кольская;

Курская;

Ростовская;

Смоленская;

Ленинградская (кроме энергоблоков №1 и №2);

Нововоронежская (кроме имущества энергоблока №3).

Период действия страховки — с сентября 2021 г. по 31 августа 2023 г.

Страховка АЭС распространяется на случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества по следующим причинам:

Радиация;

Пожар;

Удар молнии;

Взрыв;

Падение пилотируемых летательных аппаратов;

Стихийные бедствия;

Грабеж;

Терроризм, диверсии;

Поломки, кибератаки.

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