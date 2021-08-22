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https://1prime.ru/insurance/20210822/834505373.html
Россия застрахует атомные электростанции
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Российские АЭС застрахуют на 2 трлн руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные госзакупок. Сумма страховки составит 2,044 трлн руб. Победителем торгов стала компания... ПРАЙМ, 22.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российские АЭС застрахуют на 2 трлн руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные госзакупок.
Сумма страховки составит 2,044 трлн руб. Победителем торгов стала компания "Согаз".
Сообщается, что будут застрахованы девять атомных станций:
- Балаковская
- Белоярская;
- Калининская;
- Кольская;
- Курская;
- Ростовская;
- Смоленская;
- Ленинградская (кроме энергоблоков №1 и №2);
- Нововоронежская (кроме имущества энергоблока №3).
Период действия страховки — с сентября 2021 г. по 31 августа 2023 г.
Страховка АЭС распространяется на случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества по следующим причинам:
- Радиация;
- Пожар;
- Удар молнии;
- Взрыв;
- Падение пилотируемых летательных аппаратов;
- Стихийные бедствия;
- Грабеж;
- Терроризм, диверсии;
- Поломки, кибератаки.
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