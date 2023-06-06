МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Число электронных полисов ОСАГО за январь-май выросло на 8% относительно показателя годом ранее, до 9,9 миллиона – это 62% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки", говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). В Финляндии сообщили о подорожании страховки российских автомобилей в ЕЭЗ

"С января по май 2023 года в России было продано 9,9 миллиона полисов электронного ОСАГО. Доля проданных е-ОСАГО составляет 62% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки". Количество проданных электронных полисов ОСАГО выросло на 8% по сравнению с данными за первые 5 месяцев 2022 года", — сообщается там же.

По данным РСА, топ-5 субъектов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО за первые 5 месяцев 2023 года выглядит следующим образом: Москва (971 тысяча полисов е-ОСАГО, 9,8% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России); Московская область (539 тысяч е-ОСАГО, 5,5%); Краснодарский край (383 тысячи е-ОСАГО, 3,9%); Свердловская область (339 тысяч е-ОСАГО, 3,4%) и Санкт-Петербург (309 тысяч е-ОСАГО, 3,1%).

Также в топ-15 входят: Татарстан (302 тысячи е-ОСАГО, 3,1%), Челябинская область (286 тысяч е-ОСАГО, 2,9%), Новосибирская область (243 тысячи е-ОСАГО, 2,5%), Самарская область (237 тысяч е-ОСАГО, 2,4%), Красноярский край (215 тысяч е-ОСАГО, 2,2%), а также Ростовская область (213 тысяч е-ОСАГО, 2,2%), Воронежская область (211 тысяч е-ОСАГО, 2,1%), Алтайский край (205 тысяч е-ОСАГО, 2,1%); Башкортостан (204 тысячи е-ОСАГО, 2,1%); Кемеровская область (192 тысячи е-ОСАГО, 1,9%).

"Количество проданных электронных полисов ОСАГО вновь увеличилось. Рост продаж электронных полисов ОСАГО в очередной раз подтверждает, что с каждым годом все больше водителей переходят в онлайн, выбирая удобство и простоту оформления обязательной "автогражданки" и пользуясь продуктами развития цифровизации страховой отрасли", — приводятся слова президента РСА Евгения Уфимцева.

"Купить полис ОСАГО онлайн сейчас может любой автовладелец, а с 15 июля 2023 года ему также будет доступно электронное урегулирование убытка по ОСАГО через "Госуслуги" по Европротоколу, без посещения офиса страховой компании", – напомнил он.