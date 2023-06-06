МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности компании "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-" и изменило прогноз на стабильный, говорится в сообщении агентства. Агентство S&P подтвердило рейтинг Франции на уровне "AA"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-". Прогноз по рейтингу изменён с развивающегося на стабильный. Несмотря на стрессовый сценарий развития экономической ситуации в 2022 году и приостановку заключения договоров страхования с новыми клиентами компания сохранила сильную позицию по капиталу, а также получила положительный финансовый результат по итогам 2022 года", — говорится в сообщении.

С учетом запуска нового бизнеса после продажи контрольного пакета акций материнской структуры новому собственнику агентство ожидает улучшения динамики страхового портфеля в 2023 году, что в совокупности обусловило изменение прогноза по рейтингу с развивающегося на стабильный, отмечается там же.

По итогам 2022 года компания собрала на 40,3% страховых взносов меньше по сравнению с 2021 годом, при этом наибольшее сокращение премий в абсолютных значениях пришлось на сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Концентрация страхового портфеля на крупнейшем направлении деятельности – корпоративном ДМС – увеличилась, что оказывает давление на оценку диверсификации бизнеса компании: за 2022 год доля взносов по корпоративному ДМС составила 84,1%, прибавив 24,4 процентного пункта по сравнению с 2021 годом, указывает "Эксперт РА". Агентство Fitch сохранило рейтинг Великобритании на уровне "АА-"

По данным "Эксперт РА", активы ООО "Зетта Страхование жизни" на 31 марта 2023года составили 33,1 миллиарда рублей, собственные средства – 5,9 миллиарда рублей, уставный капитал – 450 миллионов рублей. За 2022 год компания собрала 10,2 миллиарда рублей страховых премий.

"Зетта Страхование жизни" реализует программы ДМС и накопительного страхования жизни. Страховщик характеризуется высокими размерными показателями (1 размерный класс, согласно методологии агентства) и занимает 9 место по взносам среди страховщиков жизни за 2022 год, по данным Банка России.